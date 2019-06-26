26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı artırıldı.
İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira oldu.
Yeni aracın ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda ise söz konusu indirimi kaldırıldı. Daha önce matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda 3 bin lira ÖTV indirimi uygulanıyordu.
|Yeni aracın ÖTV matrahı (TL)
|Terkin edilecek ÖTV tutarı (TL)
|Matrahı 70 bin TL'yi aşmayanlar için
|15.000
|Matrahı 70 bin TL'yi aşıp 120 bin TL'yi aşmayanlar için
|12.000
|Matrahı 120 bin TL'yi aşanlar için
|0
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