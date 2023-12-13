Hunter Biden'dan ABD Temsilciler Meclisine: Halka açık olsun

Hunter Biden, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi önünde ifade vermek için kendisine tanınan sürenin bitmesine yakın Kongre binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kamuya açık bir ortamda ifade vermek için Kongre binasında olduğunu belirten Biden, Komitenin Cumhuriyetçi üyelerini eleştirerek, "kapalı kapılar ardında" ifade verme talebini reddettiğini söyledi.

Hakkında azil süreci yürütülen babasını savunan Hunter Biden, "Elimden geldiğince açık söyleyeyim, babam ne yurt içi ne yurt dışı yatırımlarımda işime karışmadı." dedi.

“HİÇBİR KANIT YOK”

Biden, "Babamın mali olarak işime karıştığı yönündeki iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt yok çünkü böyle bir şey olmadı." diye ekledi.

Hunter Biden'ın avukatları, müvekkillerinin, Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesine ifade vermeye istekli olduğunu, ancak bunun kamuya açık yapılmasını istediklerini aktarırken, Komitenin Cumhuriyetçi üyeleri ifadenin gizli alınması konusunda ısrarcı.

Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesinin Hunter Biden'ı, babası Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının resmileştirilmesine yönelik kararın oylanmasının beklendiği gün duruşmaya çağırması dikkati çekti.

NE İLE SUÇLANIYOR?

Temsilciler Meclisinin ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.