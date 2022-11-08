İnsan aklı ve insan yüklediği bu değerle birlikte ileride doğacak olan Aydınlanma Çağı’nın da temellerini atan hümanizm akımı temsilcileri kimlerdir? Kime hümanist denir? İşte, tüm detaylar…
Hümanizm Nedir?
Hümanizm; insanı ve insan aklını tek ve en yüksek değer olarak gören ve bireyin gelişimini hiçbir doğaüstü alana başvurmadan, yalnızca kendi aklı ile doğal yoldan gerçekleştirebileceğini savunan bir düşünce akımıdır. Kökleri Antik Yunan’a kadar dayanan bu akım, Rönesans döneminde gelişmiş insanın evren içindeki yerini kavrayamaya yönelik fikri çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Hümanizm Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?
Hümanizm; 14. yüzyılda İtalya'da doğmuştur. Bu düşüncenin doğuşunda, kilise ve devlet baskısına dayanan Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşüncenin tepkisi ve eski Yunan ve Latin edebiyatlarına duyulan hayranlık rol oynamıştır. Hümanizm akımı İtalya'dan başlayarak ispanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde Rönesans edebiyatı adı altında toplanan yapıtların temelini oluşturmuştur.
Tüm bu bilgiler ışığında Hümanizm akımı nerede ortaya çıkmıştır sorusunun cevabı da İtalya olacaktır.
Hümanizm Özellikleri
- yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan ve evrenin merkezine insan aklını alan Hümanizm özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- Hümanizm’de Antik Yunan ve Lâtin Edebiyatı örnek alınmıştır.
- Hümanizm akım, Antik Dönem sanat ve eserlerinin üstün yanlarını alıp kendi sanat ve zevk potasında yeniden yoğurmuştur.
- Sanatta asıl olan kuralın taklit ve yansıtma olduğu kabul edilmiştir. Bu fikirden hareketle sanat doğayı taklit etmiştir.
- Hümanistlere göre sanatın ve edebiyatın asıl uğraş alanı insandır.
- İnsan, sanatın konusu yapılmıştır. Bu insan, evrensel insandır.
- İnsan, özünde mükemmel bir varlık olabilme potansiyelini taşır.
- Edebiyatın amacı, insanı mükemmelliğe, cennetteki kusursuzluğuna doğru götürmektir.
- İnsan sevgisinden yola çıkan hümanistler, evrenselliği hedeflemişlerdir.
- Hümanist edebiyatta önemli olan; şu veya bu toplumun, zamanın, mekânın; şu veya bu insanın değil, genel ve evrensel olanın anlatılmasıdır.
- Yerel ve ulusal değerlerden uzak kalınmıştır.
- Hümanizm; halka hitap etmekten uzak, aristokrat bir kimliğe sahiptir.
- Sanatkârların büyük bir kısmı asilzade ve askerdir.
- Hümanizm akımı, her geçen gün biraz daha güçlenen ve belirginleşen bir dil, üslûp ve şekil endişesine sahiptir.
- Üslup ve biçim özelliklerine önem verilmiştir.
- Sanatsal yetkinlik ve kusursuzluk en fazla önemsedikleri özelliklerin başında gelir.
Hümanizm Akımı Temsilcileri
Rönesans’ın bir ürünü olarak görülen ve öne çıkan Hümanizm temsilcileri şunlardır.
Dante (1265 -1321)
İtalyan edebiyatının kurucusu ve Rönesans’ı hazırlayan şairlerdedir. En önemli eseri ise bir destan niteliğinde olan İlahi Komedya’dır.
Petrarca (1304 -1374)
Soneleriyle tanınan bir İtalyan şairdir.
Boccacio (1313-1375)
Hikâye türünü ortaya çıkaran İtalyan yazardır. En önemli eseri Decameron’dur.
François Villon (1431 -1463)
Fransız edebiyatının kurucusu sayılan şairdir.
Rabelais (1490 -1553)
Fransız yazar ve düşünürüdür. Pantagruel ve Gargantua adlı mizahi ve fantastik eserleriyle roman türünün doğmasında öncülük etmiştir.
Ronsard (1524-1585)
Rönasans devrinin Dante’den sonra en ünlü Fransız asıllı şairidir.
Montaigne (1533 -1592)
Fransız yazarı ve düşünürü olan Montaigne, serbest düşüncenin öncülerindendir kabul edilmektedir. Denemeler en önemli eserlerinden biridir.
Cervantes (1547 -1616)
Türünün ilk örneği sayılan Don Kişot romanıyla dünyaca tanınmış İspanyol yazarıdır.
Shakespeare (1564 -1616)
İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının büyük sanatçısıdır. Romeo ve Juliet, Hamlet, Othello, Kral Lear, Machbeth gibi tragedyaları ve Yanlışlıklar Komedisi, Hırçın Kız gibi komedyalarıyla tanınır.
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