Hayvanların insanlar misali düşünüp konuştuğu, insanlar gibi davrandığı ve güldürmek, düşündürmek, bir noktaya dikkat çekmek gibi gayeler taşıyan fabl nasıl yazılır? İlk fabl örneği hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Fabl Nedir?

Daha çok manzum şeklinde yazılan insan dışındaki varlıklar arasında geçen hayali olayların anlatıldığı hikâyelere fabl denir. İnsanlar arasında gerçekleşen olaylar alegorik bir şekilde hayvanlar arasında geçmiş gibi anlatılır. Böylelikle soyut konuların somutlaştırılması sağlanmış olur. Bu türde, çocuklara hayvanlar üzerinden hikâyeler anlatılarak hayatla ilgili dersler ve öğütler verilir. İlk başlarda bir nazım türü olarak kabul edilen fabl, zamanla nesir yani düz yazı olarak da yazılmaya başlanmıştır.

Fabl Nasıl Yazılır?

Fabl türünde bir edebi metnin yazılmasında; serim, düğüm, çözüm ve öğüt olmak üzere 4 ana plandan bahsedilmektedir.

Serim: Olayın türüne, çıkarılacak derse göre kişileştirilmiş hayvanlar ve çevre tanıtımının yapıldığı bölümdür.

Düğüm: Olay o çevrede verilmek istenen derse göre gelişir. Kısa ve sık konuşmalar vardır. Hemen birkaç konuşma ile olay düğümlenir

Çözüm: Olay beklenmedik bir sonuçla biter ve fablın en kısa bölümüdür.

Öğüt: Ana fikir bu bölümde öğüt niteliğinde verilir. Bu bölüm kimi zaman başta, kimi zaman sondadır. Kimi zaman da sonuç okuyucuya bırakılır.