Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Yiğitalp'in evlada acı vedası

        Hülya Yiğitalp'in evlada acı vedası

        Oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in, ABD'de motosiklet kazasında yaşamını yitiren 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te mühendis olan Tokbey, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

        • 2

          Yiğit Tokbey'in cenazesi, otopsi ve hukuki işlemlerin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Tokbey'in cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Tokbey'in ailesi, cenazede birbirlerine ve yakınlarına sarılarak ayakta durabildi.

        • 3

          Hülya Yiğitalp, eşi Rifat Tokbey ve vatandaşların taşıdığı oğlunun başından ayrılamadığı tabutunun dokunup ağlaması yürekleri dağladı. Yiğit Tokbey, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        • 4

          SORUŞTURMA SÜRÜYOR
          Öte yandan, ABD'de devam eden soruşturmada Yiğit Tokbey'in motosikletiyle ilerlerken bilinmeyen nedenle yoldan çıktığı belirtildi. Tokbey'e, başka araçların çarpmış olabileceği ifade ediliyor.

        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti Haberi Görüntüle

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Habertürk Anasayfa