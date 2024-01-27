Hülya Yiğitalp'in evlada acı vedası
Oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in, ABD'de motosiklet kazasında yaşamını yitiren 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te mühendis olan Tokbey, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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Yiğit Tokbey'in cenazesi, otopsi ve hukuki işlemlerin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Tokbey'in cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Tokbey'in ailesi, cenazede birbirlerine ve yakınlarına sarılarak ayakta durabildi.
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Hülya Yiğitalp, eşi Rifat Tokbey ve vatandaşların taşıdığı oğlunun başından ayrılamadığı tabutunun dokunup ağlaması yürekleri dağladı. Yiğit Tokbey, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan, ABD'de devam eden soruşturmada Yiğit Tokbey'in motosikletiyle ilerlerken bilinmeyen nedenle yoldan çıktığı belirtildi. Tokbey'e, başka araçların çarpmış olabileceği ifade ediliyor.