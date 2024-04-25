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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit, "Sen hala bizim öpüp koklamalara doyamadığımız kızımızsın"

        Hülya Koçyiğit; "Sen hala bizim öpüp koklamalara doyamadığımız kızımızsın"

        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından kızı Gülşah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:08
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        "Öpüp koklamalara doyamıyorum"
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        Usta sanatçı Hülya Koçyiğit ve eski futbolcu olan Selim Soydan'nın kızı Gülşah Alkoçlar, geçtiğimiz gün 56 yaşına girdi.

        Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından kızının bir fotoğrafını paylaşıp; "Benim güçlü evladım, tüm aileye nerede olursa olsun hızla yetişenim, torunlarımın güzel annesi, bana büyükanneliği yaşatanlarımın biricik anneannesi. Bugün Allah nazarlardan saklasın 4 torunun da olsa sen hala bizim öpüp koklamalara doyamadığımız kızımızsın. Gülşah'ım, seni kucağıma aldığım güne şükürler olsun. İyi ki doğdun. Senin için ne yazsam az kalacak biliyorum. Seni çok seviyorum canım kızım" notunu düştü.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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        #Hülya Koçyiğit
        #Gülşah Alkoçlar

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