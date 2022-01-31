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Hülya Koçyiğit'in 'Fatma Girik' anısı: Hayranlıktan ağladım

Hülya Koçyiğit'in 'Fatma Girik' anısı

Hülya Koçyiğit, sunucusu olduğu programda geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan yakın arkadaşı Fatma Girik ile anısını anlattı. Koçyiğit, "Memduh Ün'le yaptıkları bir film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene.’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum" dedi

31.01.2022 - 10:33 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen duayen oyuncu Fatma Girik'i geçtiğimiz hafta kaybettik. Türk Sineması'nın efsane ismi Koçyiğit de "Film Gibi Hayatlar" adlı programının yeni bölümünü kaybettiği yakın dostuna ayırdı.

  • "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

    Programa sinema tarihçisi Burçak Evren, sinema yazarı Alin Taşçıyan ve Fatma Girik’in menajeri Bircan Usallı Silan konuk oldu.

    Hülya Koçyiğit, yayına, "Sinemamızın çınarı, canım arkadaşım Fatma Girik'i kaybettik. Acımız çok büyük." diyerek, başladı.

  • "HAYRANLIKTAN AĞLADIM"

    Ünlü isim, Fatma Girik ile bir anısını ise, "Memduh Ün'le yaptıkları bir film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene.’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum." sözleriyle anlattı.

  • "CESUR YÜREKLİ BİR EFSANEYDİ"

    Oyuncu Hülya Koçyiğit, Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, "İçimiz yanıyor. Hani, 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel gözleri, girdiği ortama hemen bir enerji, canlılık getirir, neşelendirirdi. Türk Sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelirdi. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Cesur yürekli bir efsaneydi." diye konuşmuştu.

  • "ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

    Girik'i çok özleyeceğini vurgulayan Koçyiğit, sözlerine şöyle devam etmişti:

    Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken... Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek. Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin... Allah sevenlerine de sabır versin.

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