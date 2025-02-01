Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Filiz Akın şu an daha iyi

"ŞU ARALAR DAHA İYİ"

Son olarak katıldığı bir etkinlikte Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında konuşan Hülya Koçyiğit, sevindirici gelişmeleri paylaştı. Usta oyuncu, "Filiz Akın şu anda daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür" diyerek, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Fotoğraflar: DepoPhoto