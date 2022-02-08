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Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu

Tarabya'daki bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, "Gelin, poz verelim!" diyerek, 2005'te boşandığı eski eşi Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'na seslendi

08.02.2022 - 09:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da objektiflere yansıdı.

    AİLE POZU

    Bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Çilingiroğlu, muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi. Eski eşine seslenen Kaya Çilingiroğlu, "Gelin, bir aile pozu verelim." ifadelerini kullandı. Poz veren üçlü, ardından Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, kendi araçlarına doğru yöneldi.

  • "AYAKÜSTÜ RÖPORTAJ VERMEYECEĞİM"

    Avşar kızı, bu sırada basın mensuplarına, "Artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim. Sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda..." açıklamasını yaptı.

  • 8 YIL SÜREN EVLİLİK

    Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, 8 yıl süren evliliklerini 2005'te bitirmişti. İkilinin bu birlikteliğinden Zehra adında kızları var.

  • Ünlü isim, daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Kaya Çilingiroğlu ve Tanyolaç'ın bu evlilikten ise Hüseyin Kaya adında bir oğlu bulunuyor.

  • Zehra Çilingiroğlu ile kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu

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