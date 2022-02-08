"AYAKÜSTÜ RÖPORTAJ VERMEYECEĞİM"

Avşar kızı, bu sırada basın mensuplarına, "Artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim. Sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda..." açıklamasını yaptı.