Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile Antalya'da: Golf yorgunları - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Golf yorgunları

        Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile birlikte Antalya'da golf oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005'te sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan ikili, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.

        • 2

          Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte yeniden bir araya geldi.

        • 3

          ANTALYA'YA GİTTİLER

          Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, bu kez Antalya'da buluştu. İkiliye, kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti.

        • 4

          "GOLF YORGUNLARI"

          Birlikte golf oynayan grup, objektif karşısında poz da verdi. Hülya Avşar, o anları "Golf yorgunları" notuyla yayımladı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Habertürk Anasayfa