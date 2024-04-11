Hülya Avşar: Golf yorgunları
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile birlikte Antalya'da golf oynadı
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005'te sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan ikili, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.
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Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte yeniden bir araya geldi.
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ANTALYA'YA GİTTİLER
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, bu kez Antalya'da buluştu. İkiliye, kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti.
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"GOLF YORGUNLARI"
Birlikte golf oynayan grup, objektif karşısında poz da verdi. Hülya Avşar, o anları "Golf yorgunları" notuyla yayımladı.