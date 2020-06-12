Karayolu yatırımları tam gaz… Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, hafta içinde 5 milyar TL’lik ek ödenek aktarıldı. Karayolları’na, Ramazan Bayramı öncesinde de 2 milyar TL ek ödenek aktarılmıştı. Genel Müdürlük, müteahhitlere olan 10-11 milyar TL’lik borcunun yarısına yakın bölümünü kapatacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyunda “duble yol” olarak bilinen “bölünmüş yol” yatırımlarıyla öne çıkan Karayolları, son 18 yılda “duble yol” ağına yaklaşık 21 bin kilometre ekledi. Toplam, “bölünmüş yol” uzunluğu 27 bin kilometreyi aştı. Türkiye’nin, otoyol uzunluğu da 3 bin kilometre dolayında bulunuyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, son dönemde finansman konusunda geçmişe göre bir miktar zorlansa da zaman zaman gündeme gelen ek ödeneklerle yoluna devam ediyor. Bu konuda önemli bir gelişme hafta ortasında yaşandı.
Karayoları’nın, müteahhitlere 10-11 milyar TL dolayında borcu bulunuyor. Bunun, yaklaşık 5 milyar TL’lik bölümü 2019 yılından kaldı. Bu yıl yapılan yol çalışmalarından da 6 milyar TL bir borç söz konusu.
Karayolları, borçlarını kapatmak için kısa süre önce girişimde bulundu. Ek ödenek talebini gündeme getirdi. Ramazan Bayramı öncesinde 2 milyar TL’lik ek ödenek alan Karayoları’na, 5 milyar TL’lik dev bir ödenek daha aktarıldı. Genel Müdürlük, müteahhitlere bugünden başlayarak birikmiş borçları kapsamında ödeme yapacak.
Kaynaklar, yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Koronavirüs salgını döneminde de şantiyelerde gereken önlemler alındı ve yol yatırımları devam etti. Şantiyelerde, yol yatırım ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.
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