Hukuk taban puanları 2022: Hukuk bölümü üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını duyurmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü erken açıklanmasıyla birlikte 2022 Hukuk üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. 18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, aldığı puanlarla üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan adaylar Hukuk üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte, 2022 Hukuk taban puanları…

HUKUK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü erken açıklanmasının ardından sınava başvuru yapan 3 milyon 243 bin 425 aday aldığı puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Hukuk bölümü okumak isteyen öğrencilerin gündeminde Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması yer alıyor. 2022 Hukuk bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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