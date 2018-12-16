Huesca: 1 - Villarreal: 2 (Maç sonucu)

İspanya Primera Lig Huesca - Villarreal maçına sahne oldu.Huesca mücadeleye şu 11'le başladı: Aleksandar Jovanovic, Xabier Etxeita, Jorge Pulido, Pablo Insua, Moi Gomez, David Ferreiro, Gonzalo Melero, Cucho Hernandez, Christian Rivera, Ezequiel Avila, Jorge MiramonVillarreal ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Alvaro Gonzalez, Ramiro Funes Mori, Jaume Costa, Santiago Caseres, Pablo Fornals, Manuel Trigueros, Samuel Chukwueze, Gerard Moreno, Carlos Bacca44. dakikada Huesca oyuncusu Cucho Hernandez topu ağlarla buluşturdu. İlk yarıyı Huesca 1-0 önde bitirdi. İlk 45 dakikada Villarreal futbolcuları Manuel Trigueros, Mario Gaspar ile Huesca futbolcusu Ezequiel Avila sarı kart gördü. İkinci yarıda ilk golü Villarreal buldu.81. dakikada Villarreal oyuncusu Gerard Moreno maçı 1-2 yapan golü attı.İkinci yarıda Villarreal oyuncusu Carlos Bacca ile Huesca oyuncuları Pablo Insua, Jorge Pulido sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 2. yarısında Huesca ekibinde Ezequiel Avila, Gonzalo Melero, Pablo Insua oyundan çıktı, Serdar Gürler, Samuele Longo, Juanjo Camacho yerine girdi., Villarreal takımında ise Miguel Layun, Alfonso Pedraza, Javi Fuego girerken Manuel Trigueros, Carlos Bacca, Samuel Chukwueze çıktı. Karşılaşma 1-2 tamamlandı.65. dakikada Villarreal oyuncusu Mario Gaspar hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.İddaa 151 koduyla açtığı bu maçta Villarreal kazanır bahsine oynayanlara 1.90 oranını kazandırdı.