Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Medyapım imzalı dizi, son olarak 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Now yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Hudutsuz Sevda 48. Bölüm tarihi hakkında detaylar…