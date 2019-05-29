30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Kongresi Huawei'ye yönelik yasak getiren 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı onayladı. Huawei ise ABD'de açtığı davada karar duruşması talebinde bulundu. Huawei Baş Hukuk Müşaviri Song Liuping, söz konusu yasanın anayasaya aykırılığının tespit edilmesini beklediklerini, bu yasanın bir emsal koyma adımı olduğunu ve yasal süreci ihlal ettiğini açıkladı. Song "Bugün bize yapılan yarın sizin şirketinize de yapılabilir" dedi.
Aynı yetkiliye göre, söz konusu yasa Huawei şirketini doğrudan suçlu kabul ediyor ve şirkete kısıtlatma getiriyor. Yasa, şirketi ABD pazarından kovmayı amaçlıyor. Song Liuping, bunun "yargılama değil yasama zulmü" olduğunu, ABD anayasasında bu tip girişimler açıkça yasaklandığını dile getirdi.
YÜRÜTME DURDURULMUŞ SAYILACAK
ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin Huawei aleyhine yürüttüğü devlet destekli yaptırımların ülkenin siber güvenliğini güçlendirmesine katkı sağlamayacağını savunan Song, "ABD'deki siyasetçiler bütün ülkenin gücü tek bir özel şirkete karşı kullanıyorlar. Bu normal değil. Ellerindeki her aracı kullanıyorlar ve işimizi elimizden almaya çalışıyorlar" dedi. Mahkemenin anayasaya aykırılık hükmü vermesi halinde, dava sonuçlanana kadar idari kararın yürütmesinin durdurulmuş sayılacağı kaydedildi.
TRUMP 16 MAYIS'TA İMZALADI
ABD Başkanı Donald Trump 16 Mayıs'ta imzaladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı kararname ile ABD şirketlerinin aralarında Çin şirketi Huawei'nin olduğu "ulusal güvenliği tehdit eden ülkelerin şirketlerinden" telekom donanımı satın almasına kısıtlama getirmişti. Kararın ardından ABD'li teknoloji devi Google, Huawei'nin ürettiği cihazlarından mobil uygulama merkezi "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti. Google'ın ardından Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi işlemci ve entegre devre üreticileri de Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacaklarını bildirmişti.
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