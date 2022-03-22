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Huawei’nin katlanabilir ekranlı yeni telefonu Huawei P50 Pocket, Türkiye’de satışa sunuldu. Mobil fotoğrafçılığa odaklanan P Serisinin yeni üyesi Huawei P50 Pocket, yatay olarak ikiye katlanabiliyor.

Merkezi olarak yerleştirilmiş menteşe sayesinde P50 Pocket’ta simetrik ve çok boyutlu bağlantı kaldırma tasarımına sahip bir katlama mekanizmasına bulunuyor. Bu mekanizma sayesinde cihaz açıldığında, menteşe sistemi yükselerek düzgün bir ekran ortaya çıkartıyor. Çok boyutlu menteşe teknolojisi ise cihaza dayanıklılık ve güç sağlıyor.

KAPALIDA 1.04, AÇIKTA 6.9 İNÇ EKRAN

Huawei P50 Pocket katlandığında yalnızca 15.2 mm ve açıldığında 7.2 mm inceliğinde. 21:9 en boy oranı, 442 PPI piksel yoğunluğu, 1.07 milyar renk ve sinematik bir izleme deneyimi sağlayan renk üretimi için P3 renk gamı desteğine sahip 6.9 inç esnek OLED ekran, P50 Pocket’in diğer öne çıkan ekran özellikleri arasında yer alıyor. Cihazın kapak ekranı ise 1.04 inç boyutunda.

KATLANDIĞINDA GİZLİLİK MODUNA GEÇİYOR

Telefonun kapak ekranı ise çeşitli bilgilere kolay erişim sağlarken müziği yönetmek, takvimi kontrol etmek, fotoğraf veya video çekmek ve bildirimleri yönetmek için de kullanılabiliyor.

Akıllı telefon ayrıca, katlandığında kameraları, mikrofonu ve konum hizmetlerini otomatik olarak devre dışı bırakan Süper Gizlilik Modu'nu da barındırıyor. 4000 mAh bataryası olan Huawei P50 Pocket, 40W Huawei SuperCharge ile yüksek şarj hızlarını destekliyor.

ÜÇLÜ ARKA KAMERA KURULUMU

Fotoğraf açısından Huawei P50 Pocket, True-Chroma Image Engine, Huawei XD Optics ve Huawei XD Fusion Pro'yu destekliyor. Buna dayanarak Huawei, P50 Pocket için 10 Kanallı Multi-Spectrum Sensörü, Ultra Spektrum kamera matrisi, AF Lazer, 40 MP True-Chroma Kamera, 13 MP Ultra Geniş Açı Lens ve 32 MP Ultra Spektrum kamerayı geliştirmiş. Telefonda 10.7 MP’lik ön kamera bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 27999 TL

190 gram ağırlığındaki P50 Pocket, Qualcomm Snapdragon 888 4G işlemci ve 8 GB RAM + 256 GB ROM hafıza barındırıyor.

Çinli teknoloji firmasından yapılan açıklamaya göre Huawei P50 Pocket, FreeBuds Lipstick kablosuz bluetooth kulaklık hediyesi ile birlikte 27 bin 999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.