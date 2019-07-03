Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD yaptırımlarının gölgesinde bir eşiği daha geride bıraktı. Huawei, bu yılın ilk 5 ayında toplam 10 milyonluk satış rakamını aştığını duyurdu.

Çinli şirketin mart ayında tanıttığı P30 serisi ise 85 günde toplam 10 milyondan fazla satarak, Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonları arasında 3 aylık sürede en fazla satan cihaz rekorunu kırdı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) Shanghai Küresel Cihaz Zirvesi’nde konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, “30 Mayıs günü Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatları, 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştı” dedi.

Kevin Ho, “P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamı piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleşti” diye konuştu.

SuperSensing Leica dörtlü kamera ve 10 kat hibrit zoom gibi özelliklerle öne çıkan Huawei’nin P30 serisi akıllı telefonları, piyasada bulunduğu son yaklaşık 3 aylık dönemde “2019’un En İyi Amiral Gemisi” ve “Fotoğrafçılık İçin En İyi Telefon” ödüllerini de almıştı. Huawei P30 Pro en son MWC 2019 Şangay Zirvesi'ndeki Asya Mobil Ödülleri kapsamında da “En İyi Akıllı Telefon 2019 Ödülü”nü kazanmıştı.

İŞLER DÜZELİYOR MU?

Huawei, küresel akıllı telefon pazarında 2018 yılında 200 milyonluk satış rakamını geçmişti. 2017’de 153 milyon olan bu rakam, 2010’da ise 3 milyon adetti. Çinli şirket, ABD’nin kara listeye alıp yaptırım uygulamaya başlama kararı öncesinde 2019 yılı için toplam 250 milyon seviyesinde bir satış hedefi bulunuyordu. Ancak ABD ile Çin arasındaki yaşanan gerilimin ardından Huawei’nin satışlarının yüzde 40’lık bir düşüş yaşayabileceği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, ABD cephesinden son bir haftada gelen haberler, Huawei’ye yönelik yaptırımların yumuşayabileceğini gösterince, Çinli şirketin karşı karşıya kalacağı faturanın da azalma ihtimali kendini gösterdi. Huawei'nin Android Q güncellemesi alacak olan cihazlar listesine tekrar dahil olmasıyla, Çinli şirketin Google'ın Android platformundaki geleceği konusundaki belirsizlik de kısmen aşılmış oldu.