Çinli teknoloji devi Huawei'nin Kurucu ve CEO'su Ren Zhengfei, şirketin ABD yaptırımları sebebiyle yaşayacağı kayıplarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Firma iki gün önce yaptırımlar sebebiyle ciro beklentilerinde 30 milyar dolarlık düşüş olduğunu açıklamıştı.

2018 SEVİYESİNDE OLACAK

Ren, beklentilerdeki aşağı yönlü düşüşün kendisini endişelendirmediğini belirterek "Şirket halen 100 milyar doların üzerinde ciroya ulaşacaktır. Bu da gelirlerin 2018 seviyesinde kalacağı anlamına geliyor. Çin pazarında herhangi bir düşüş yok" ifadelerini kullandı. ABD'de CNBC televizyonuna açıklamalarda bulunan Ren "Deniz aşırı pazarlarda bir düşüş yaşanabilir. En kötü senaryoda bu düşüş yüzde 40 olur. Şu anda ise düşüş yüzde 20 seviyesinde. Bunun yüzde 10'a kadar gerileyeceğini öngörüyorum. Yani büyük bir düşüş yok" dedi.

'NASIL OLACAĞINI BİLMİYORUZ'

Şirketin işleyişinde bazı değişiklikler yaptıkları bilgisini veren Ren "Son rapora kadar talepte bir daralma olduğunu gözlemlememiştim. Sene sonuna kadar büyümenin nasıl olacağını da bilmiyoruz. Ancak bize göre 30 milyar dolar büyük bir şey değil" diye konuştu.