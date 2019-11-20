20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei’nin açık tasarıma sahip aktif gürültü engelleyicili kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 3 Türkiye’de satışa sunuldu. Yunuslardan ilham alınarak geliştirilen ‘Dolphin Bionic Akustik Tasarımı’ ile gelen Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık, çift modlu Bluetooth 5.1 teknolojisi, eşzamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve 356 MHz ses işlemcisi ile donatıldı.
Gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması ve aerodinamik mikrofon kanalı kullanılan FreeBuds 3'te, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma (ANC) özelliği bulunuyor.
Sol kulaklığa hafifçe vurarak ANC işlevinin açılıp, kapatılabildiği kulaklıkta ayrıca, Huawei AI Life uygulaması üzerinden kişiye özel ayarlanabilir aktif gürültü engelleme fonksiyonu da aktif hale getirilebiliyor.
TERS KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ
FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar ile şarj edilebiliyor.
Giyilebilir teknolojiler için tasarlanan Kirin A1 çipini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla 4 saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlıyor. Kulaklık, USB Type-C girişi üzerinden 1 saatin altında bir sürede tamamen şarj edilebiliyor.
TÜRKİYE FİYATI 1099 TL
Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi ise 190 ms. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan Huawei FreeBuds 3’ün Türkiye için tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 1099 TL olarak açıklandı.
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