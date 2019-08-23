23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD yaptırımları sebebiyle yerli teknoloji çalışmalarına hız veren Huawei yeni yapay zeka (AI) çipini tanıttı. Söz konusu çipin özellikle veri merkezlerinde kullanılması hedefleniyor.
Geçen yıl ekim ayında yapay zeka stratejilerini açıkladıklarından bu yana sürekli bir gelişim gösterdiklerini kaydeden Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eric Xu "Ar&Ge'den, ürün geliştirmeye kadar her şey plana uygun bir şekilde ilerliyor. Kapsamlı bir yapay zeka portföyü vaadettik. Bugün sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı.
MUAFİYETİ 90 GÜN UZATILMIŞTI
Firmadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Eric Xu "Ascend 910 beklenenden çok daha iyi performans gösteriyor. Ascend 910 şüphesiz dünyadaki bütün yapay zeka işlemcilerinden daha fazla işlem gücüne sahip" iddiasında bulundu. Huawei bu hamlesiyle doğrudan Amerikalı dev çip üreticileri Qualcomm ve Nvidia'ya rakip olmuş oldu.
Pazartesi günü Trump yönetimi Huawei'nin ABD'li şirketlerden mal almasına olanak sağlayan muafiyetini 90 gün uzattı. Bu 90 günde ABD-Çin arasında yapılacak görüşmeler Huawei'yi doğrudan etkileyecek. Bu süreçte Huawei de ABD'ye bağımlılığını olabildiğince azaltmaya çalışıyor.
İŞLETİM SİSTEMİNİ TANITMIŞTI
Bu çalışmalar kapsamında firma ay başında kendi geliştirdiği işletim sistemi Harmony OS'i tanıttı. Huawei işletim sisteminin önce sadece Çin'de kullanılacağını ancak belli bir süre sonra tüm dünyada kullanılacağını bildirdi. Huawei akıllı cihazlarda şu anda Android işletim sistemi kullanılıyor. ABD yaptırımları kapsamında Huawei'nin, Android platformundan tamamen çıkarılma ihtimali bulunuyor.
Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies'in Başkan Yardımcısı James Lewis Huawei'nin son hamleleriyle ilgili yaptığı değerlendirmde firmanın ABD'ye olan ihtiyacını sona erdirmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Lewis "Hafıza, işletim sistemi gibi alanlarda bağımlılığından başarılı bir şekilde kısa sürede kurtulabilir. Ancak Huawei hala bazı kilit teknolojilerde ABD'li rakiplerinin yıllarca gerisinde" ifadelerini kullandı.
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