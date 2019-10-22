22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli teknoloji devi Huawei’nin ABD’deki lobi faaliyetleri için harcadığı para rekor seviyeye ulaştı. Huawei, Mayıs 2019’da ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı ve Çinli firmanın ve yan kuruluşlarının ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklayan kararın ardından, ülkedeki faaliyetlerini tekrar normalleşmesini sağlamak için çeşitli yolları deniyor. Bu yolların başında da ülkedeki karar vericilere yönelik olarak yapılan lobicilik faaliyetleri bulunuyor.
Huawei, ABD’de kara liste kararının yürürlükte olmadığı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde sadece 30 bin dolarlık lobicilik harcaması yapmıştı.
Yaptırım kararlarının uygulandığı 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise bu rakam tam anlamıyla uçuşa geçti. Bloomberg’in konuyla ilgili olarak yer verdiği rapora göre ABD Başkanı Trump’un bu yılın mayıs ayında imzaladığı karar kapsamında karar listeye alınan Huawei, lobi faaliyetleri için son 3 ayda 1.8 milyon dolar harcadı.
TRUMP'IN LOBİCİSİ ESPOSITO...
Raporda, ABD’nin casusluk suçlamaları sonrasında Amerikan teknolojilerini satın alması ve ABD şirketleriyle iş yapması yasaklanan şirketin harcadığı bu tutarın ABD’nin önde gelen lobicilik şirketi kuruluşu Federal Advocates Inc.'in Başkanı Michael Esposito'ya ödendiği ifade edildi.
Federal Advocates Inc.'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Esposito, ABD Başkanı Trump’ın yeniden seçim kampanyasına hizmet eden Trump Victory Finans Komitesi'nin de üyesi olarak çalışıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı, geçen mayıs ayında aldığı kararla, ABD şirketlerinin Huawei ve 70 yan kuruluşuyla iş yapmasını yasaklamıştı. Bu yasaklamaya karşın Çinli Huawei, bu yılın ilk 9 ayında gelirlerinin yüzde 24, küresel akıllı telefon satışlarını ise 26 arttığını duyurmuştu.
Çinli şirket bu finansal ve operasyonel performansa ek olarak, Trump’ı en çok rahatsız eden konuların başında gelen 5G alanında da dünya çapında 60'dan fazla ticari sözleşme imzaladığı açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!