Çinli teknoloji devi Huawei’nin ABD’deki lobi faaliyetleri için harcadığı para rekor seviyeye ulaştı. Huawei, Mayıs 2019’da ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı ve Çinli firmanın ve yan kuruluşlarının ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklayan kararın ardından, ülkedeki faaliyetlerini tekrar normalleşmesini sağlamak için çeşitli yolları deniyor. Bu yolların başında da ülkedeki karar vericilere yönelik olarak yapılan lobicilik faaliyetleri bulunuyor.

Huawei, ABD’de kara liste kararının yürürlükte olmadığı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde sadece 30 bin dolarlık lobicilik harcaması yapmıştı.

Yaptırım kararlarının uygulandığı 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise bu rakam tam anlamıyla uçuşa geçti. Bloomberg’in konuyla ilgili olarak yer verdiği rapora göre ABD Başkanı Trump’un bu yılın mayıs ayında imzaladığı karar kapsamında karar listeye alınan Huawei, lobi faaliyetleri için son 3 ayda 1.8 milyon dolar harcadı.

TRUMP'IN LOBİCİSİ ESPOSITO...

Raporda, ABD’nin casusluk suçlamaları sonrasında Amerikan teknolojilerini satın alması ve ABD şirketleriyle iş yapması yasaklanan şirketin harcadığı bu tutarın ABD’nin önde gelen lobicilik şirketi kuruluşu Federal Advocates Inc.'in Başkanı Michael Esposito'ya ödendiği ifade edildi.

Federal Advocates Inc.'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Esposito, ABD Başkanı Trump’ın yeniden seçim kampanyasına hizmet eden Trump Victory Finans Komitesi'nin de üyesi olarak çalışıyor.

TRUMP DA HIZINI KESEMEDİ!

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen mayıs ayında aldığı kararla, ABD şirketlerinin Huawei ve 70 yan kuruluşuyla iş yapmasını yasaklamıştı. Bu yasaklamaya karşın Çinli Huawei, bu yılın ilk 9 ayında gelirlerinin yüzde 24, küresel akıllı telefon satışlarını ise 26 arttığını duyurmuştu.

Çinli şirket bu finansal ve operasyonel performansa ek olarak, Trump’ı en çok rahatsız eden konuların başında gelen 5G alanında da dünya çapında 60'dan fazla ticari sözleşme imzaladığı açıklamıştı.