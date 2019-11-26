26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin yaptırım kararı öncesinde Apple’ı tahtından ederek, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi koltuğuna oturan Çinli Huawei’den iddialı bir açıklama geldi.
Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO’su olarak görev yapan Richard Yu, “ABD’nin yasakları ile karşılaşmasaydık, dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olacaktık” dedi.
Katıldığı bir konferansta şirketin bulunduğu son durumu değerlendiren Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Yu, ABD yaptırımlarının Çinli şirketi Samsung’un önüne geçmesini ertelediğini belirtti.
Huawei’nin popülerliğinin nedeninin Çinlilerin vatanseverliğine bağlandığı gibi yanlış bir algının da olduğuna dikkat çeken Richard Yu, başarılarının nedeninin vatanseverlikte değil, müşteri memnuniyetinde aranması gerektiğinin ve dünya çapında 2 milyondan fazla satan Huawei M6 tabletin buna iyi bir örnek olduğunun altını çizdi.
SON 5 YILDA PAZAR PAYLARI NASIL DEĞİŞTİ?
Pazar araştırma şirketi IDC’nin 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında Samsung yüzde 21.8’lik pay ile ilk sırada yer alıyor. Huawei, Samsung’un hemen ardından yüzde 18.6 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Bu yılın üçüncü çeyreği sonunda Apple ise yüzde 13’lük pay ila pazarda üçüncü büyük üretici konumda.
|Marka
|2015 - 3. Çeyrek
|2016 - 3.Çeyrek
|2017 - 3.Çeyrek
|2018 - 3.Çeyrek
|2019 - 3.Çeyrek
|Samsung
|% 23.3
|% 20.9
|% 22.1
|% 20.3
|% 21.8
|Huawei
|% 7.6
|% 9.3
|% 10.4
|% 14.6
|% 18.6
|Apple
|% 13.4
|% 12.5
|% 12.4
|% 13.2
|% 13
2018 yılı üçüncü çeyreğinde ise Samsung’un yüzde 20.3, Huawei’nin yüzde 14.6 ve Apple’ın yüzde 13.2 pazar payı bulunuyordu.
Son bir yılda Samsung’un pazar payı 1.5 puan artarken, Apple’ın 0.2 puan geriledi. ABD’nin Mayıs 2019’da kara listeye alarak, yaptırım kararları uygulamaya başladığı Çinli Huawei ise son bir yılda pazar payını 4 puan artırdı.
Rakamlara 2015-2019 yılları arasında bakıldığında ise Samsung ve Apple’ın küresel akıllı telefon sevkiyatlarındaki pazar payının azaldığı gözlenirken; Huawei pazardaki payını 11 puan yükseltti.
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