HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesiyle 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Giriş: 26.12.2023 - 00:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:29
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.