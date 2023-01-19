Mahkeme heyeti, 13 Haziran 2019'daki duruşmada ana dava hükümlüleri Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 9 kişinin dava dosyasını zaman aşımı ihtimali nedeniyle ayırdı.
Mahkemenin 9 Temmuz 2019'da açıkladığı kararla Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast 2 yıl 6 ay, Zeynel Abidin Yavuz
14 yıl 22 gün, Tuncay Uzundal 16 yıl 10 ay 15 gün, Ahmet İskender ile Ersin Yolcu 1 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırıldı, Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal ise beraat etti.
Suikastın 14. yılında ise 6 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından karar açıklandı. Mahkeme Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet verirken, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan suç duyurusunda bulundu. Diğer yandan Celalettin Cerrah'ın ve Sabri Uzun'un dosyaları zaman aşımı sebebiyle düştü.