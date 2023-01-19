Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Hrant Dink anma töreni | Son dakika haberler: Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak

Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı

Giriş: 19.01.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Hrant Dink anma töreni | Son dakika haberler: Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak
Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

HRANT DİNK İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

AA'da yer alan habere göre Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
Metrobüs yoluna girdi, kazaya neden oldu: 4 yaralı
Metrobüs yoluna girdi, kazaya neden oldu: 4 yaralı
Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç kurtarılamadı
Bodrum'da spor yaparken fenalaşan genç kurtarılamadı
Bodrum'da belden yukarısı olmayan ceset bulundu
Bodrum'da belden yukarısı olmayan ceset bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.