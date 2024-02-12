Hozon Neta Türkiye'de start verdi

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2023 sonunda Türkiye'ye ayak basan Çinli otomobil üreticisi Hozon Neta, satışlara başladı. Markanın Türkiye'deki ilk modeli kompakt SUV 'U' oldu.

420 kilometre menzile sahip CATL bataryasına sahip elektrikli otomobil, 1 milyon 649 bin TL’lik satış fiyatına sahip.

V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen SUV modelde, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran gibi özellikler bulunuyor.

Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi Haberi Görüntüle

30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj olabilen kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki ilk fiziksel showroom’u İstanbul Kâğıthane’de açılan Hozon Neta’nın ikinci showroom’u da Mart ayında açılacak.

'TÜRKİYE ÜRETİM KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADAY OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Hozon Neta’yı Türkiye'de temsil eden GRS Automobility'nin Genel Müdürü Vedat Uygun, hem online hem de offline kanallar üzerinden de satışa başladıklarını bildirdi.

Uygun, “Yakın zamanda yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında satış sonrası hizmetlerimiz üzerinde çalışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. İyi kurgulanmış satış sonrası hizmetlerinin ve yaygın servis ağının, müşteri memnuniyetinin, markamıza duyulacak aidiyet duygusunun satış rakamlarından çok daha önemli olduğunu vurgulamıştık, tekrar vurguluyoruz. Diğer yandan Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretim konusunda önemli bir aday olarak görülüyor" dedi.