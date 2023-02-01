DİZİDE GERÇEK BİR EVLENME TEKLİFİ OLDU
İkinci sezonun final bölümünde Robin ve Ted birlikteydi. Robin’in şampanyasından bir yüzük çıkar ve evlenme teklifi alacağını düşünerek deliye döner. Ancak Ted onun yapmadığını söyler ve arkadan birisi gelerek yüzüğü alır sevgilisine evlenme teklifi eder.
Evlenme teklifi eden kişi Timothy Russo’dur. Kendisi sevgilisinin en sevdiği dizide bir figüranlık ayarladığını söyleyerek onu kandırır ve Jana Rugan’a sürpriz bir evlilik teklifi yapar. Yani dizinin o bölümünde ikili gerçekten nişanlanmıştır.