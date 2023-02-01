Dizinin ana karakterlerinden birisi olan Ted, 2030 yılında çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatmaya başlıyor ve hikaye devam ediyor. Hikayenin devamında dizinin diğer ana karakterlerinden olan Marshall, Lily, Robin ve Barney üzerinden maceralar Ted’in ağızından anlatıyor.

Tüm bunlar işin görünen kısmı bir de yapım öncesi ve yapım sırasında yaşanan olaylar ile dizi şekilleniyor.