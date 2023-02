DİZİDE GÖRDÜĞÜNÜZ TAKTİK KİTAPLARINI GERÇEKTEN ALABİLİRSİNİZ

Dizide Barney’nin yazdığı The Playbook ve The Bro Code kitaplarını satın almanız mümkün. The Playbook Barney’nin kız tavlama kitabı, The Bro Code ise kadim kardeşler kitabı olarak geçiyor. Bu iki kitap gerçekten basıldı ve hatta kuralların güncellendiği Bro On The Go adlı üçüncü bir kitap daha var.