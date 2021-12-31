Hoş geldin 2022! Tüm okurlarımızın yeni yılı kutlu olsun

HABERTURK.COM

Dünya ile birlikte ülkemiz de halen pandeminin getirdiği “yeni normal” ile bir yılı daha geride bıraktı. Kayıplarımız acı verdi, doğal afetlerde kahrolduk. Sporcularımızın olimpiyatlardaki başarıları ile gurur duyduk. Dünya ile birlikte ülkemiz de halen pandeminin getirdiği “yeni normal” ile bir yılı daha geride bıraktı. Kayıplarımız acı verdi, doğal afetlerde kahrolduk. Sporcularımızın olimpiyatlardaki başarıları ile gurur duyduk.

2022’ye “Hoş geldin” derken, yeni yılın yepyeni bir başlangıç olmasını ve herkese mutluluk getirmesini diliyoruz.

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