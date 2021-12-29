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2021'e damga vuran magazin olayları

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında da televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri arasında pek çok olay yaşandı. İşte magazin gündemine damgasını vuran ve günlerce konuşulan o olaylar...

29.12.2021 - 16:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • BÜLENT SERTTAŞ'IN 'DİDEM KINALI' DİRENİŞİ

    Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın ocak ayında konuk olduğu bir programda, oryantal Didem Kınalı dans ederken kafasını başka bir yöne çevirmesi sosyal medyada günlerce konuşuldu.

  • HADİSE ARADIĞI AŞKI MEHMET DİNÇERLER'DE BULDU

    Haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çift, mutluluklarını sık sık gözler önüne sermeye devam ediyor.

  • 'GEÇMİŞİ KİRLİ' POLEMİĞİ

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga haziran ayında magazin gündemine bomba gibi düştü.

    Erbil, sosyal medya hesabından arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar." sözünü Instagram hesabından paylaştı.

    Ünlü şovmen, ardından katıldığı televizyon programında, Seda Sayan'ı vefasızlıkla suçlayarak hastalık sürecinde yanında olmadığını ve kendisini aramadığını söyledi. Mehmet Erbil'in paylaşımına ve açıklamasına kızan Sayan, "Allah, ıslah etsin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp, kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" sözleriyle ünlü şovmene karşılık verdi.

    Tartışma daha da büyüyünce Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında şok bir iddiada bulundu. Sayan, Erbil'in 2005-2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürdü. Erbil, Seda Sayan'ın bu iddialarının ardından paylaşımını silmiş ve ikili bir süre sonra aralarındaki buzları eritti. 

  • BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

    Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, haziran ayında hamile olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından kısa bir süre sonra Subaşı, bebeğini düşürdüğünü duyurdu. Ardından Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu iddiaları gündeme geldi. Sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi sırasında aldığı yüzüğün de sahte olduğu iddiaları gündemi uzun süre meşgul etti. Ancak çift, daha sonra yeniden barıştı.

  • "BAZLAMA SURAT" DAVASI

    Hande Erçel, haziran ayında sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.

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