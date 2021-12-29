2021'e damga vuran magazin olayları

'YASAK AŞK' İDDİASI GERÇEK ÇIKTI
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans verdi. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurdu. "Konuşursam insan içine çıkamazlar!" diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etti. Açıklamada geçen kişinin türkücü Berdan Mardini'nin mart ayında boşandığı Fatoş Yelliler olduğu öne sürüldü.
Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür diledi.
Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir." şeklinde sert konuştu.
Gökhan Göz, bu açıklamanın ardından Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışmış ve ikili, çok geçmeden birlikteliklerine son verdi. Göz, ayrılık sonrası geçtiğimiz haftalarda Yelliler ile aşk yaşadığını sosyal medyadan duyurdu. Ancak Gökhan Göz, birkaç gün önce sevgilisinin kendisini aldattığını iddia ederek, Yelliler'in mesajlarını ifşa etti. Göz, Fatoş Yelliler'in eşyalarına benzin döküp sokak ortasında yaktı.
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