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Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

12.11.2021 - 14:30 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, her yıl daha çok sayıda turistin rotasında yer alıyor.

     

  • Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan bölge, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği, sonbahar aylarında da kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

     

  • Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan kanyon son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalıklar arasından ahşap platformu kullanan ziyaretçiler sonbahar renklerine bürünen kanyonun tüm güzelliklerini görebiliyor.

     

  • Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Şelalenin etrafındaki ağaçlar sonbahar renklerinin tüm tonlarını taşıyor.

     

  • Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, bölgenin çok özel güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

     

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