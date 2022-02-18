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Boyner Grup’un kişiselleştirilmiş alışveriş uygulaması Hopi FinTech alanında yeni bir adım daha atarak, mobil ödeme yöntemi Hopipay’i kullanıma sundu. 12.5 milyon kullanıcısı olan Hopi’nin hayata geçirdiği dijital cüzdan Hopipay ile kullanıcılar, Hopi mobil uygulamasına giriş yapıp, sanal kartlarını oluşturabilecekler.

Verilen bilgiye göre kullanıcıların hesap bilgilerini almadan alışveriş imkanı sağlayan Hopipay sanal kart, Mastercard’ın geçerli olduğu her yerde kullanılabilecek ve Masterpass’e eklenerek, kart saklama özelliği de sunacak.

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve E-Para A.Ş tarafından sağlanan cüzdan altyapısına sahip olan Hopipay ile kullanıcılar alışverişin yanısıra para yükleme, para çekme ve para gönderme işlemlerini de gerçekleştirecek.

“7. YILINI GERİDE BIRAKTI"

Fintech alanında bir yenilik olarak hayata geçirdikleri Hopipay hakkında bilgi veren Hopi CEO’su Yalın Özcan, şunları söyledi:

“Hopi, mobil sadakat ve alışveriş uygulaması olarak hayatımıza 7 yıl önce girmişti. Aktif olduğu ilk günden bugüne değişen tüketici beklentileri ve talepleri doğrultusunda gelişti. Hopi, ülkemizde mobil ödeme imkanı sunan ilk uygulamalardan biri oldu. Pandemi kaynaklı hijyen önceliği nedeniyle alışverişin hızla dijitalleştiği bu dönemde, temassız ve mobil ödeme sistemleri tüketiciler için büyük kolaylık sağladı. Salgın döneminde kullanıcılarımızın mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha istekli ve yatkın olduklarını gördük. Bu doğrultuda, Hopi olarak tüketicilerimizin bize işaret ettiği yolda giderek Hopipay’i geliştirdik. Hopipay ile özellikle son dönemin trendlerinden olan ‘akıllı alışveriş’ yönelimine de katkı sunduğumuza inanıyorum.”