31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı pazar günü düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve "ayaklanma çıkarmak"la suçlanan 44 kişiden 43'ü kefaletle serbest bırakılırken, bunlardan 41'ine geceleri sokağa çıkma yasağı verildi.
"South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, pazar gecesi güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda gözaltına alınan 43 kişi kefaletle serbest bırakıldı.
Bu kişilerden 41'ine 00.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi. Aynı suçlamanın yöneltildiği bir başka kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.
DÜN GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞMIŞTI
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan iki kişiden birinin geceleri çocuk bakıcılığı yaptığı, diğerinin ise çalışmak için şehir dışına çıkması gereken pilot olduğu belirtildi.
Suç aleti bulundurmakla suçlanan bir diğer şüphelinin de kefaletle serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, pazar günü düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün "ayaklanma çıkarmak"la suçlanması üzerine, dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı.
EN AZ 16 KİŞİ YARALANMIŞTI
Polisin pazartesi günü gözaltına alındığını duyurduğu şüphelilerin, izinsiz gösterilere katıldığı ve suç aletleri bulundurduğu ileri sürülmüştü.
Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti.
Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
ÇİN'E İADE TASARISI
Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.
Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.
Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
TASARI ASKIYA ALINMIŞTI
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.
Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.
Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.
HONG KONG'UN STATÜSÜ
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.
İmzalanan ortak deklarasyon ile Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.
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