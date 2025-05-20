Honda'nın yatırımları elektrikliden hibrite kayıyor

Japon otomotiv üreticisi Honda, elektrikli araç planlarını değiştirmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada, talebin yavaşlaması nedeniyle elektrikli araçlara olan yatırımın azaltılacağı ve bir dizi yenilenmiş modelle artık çok daha fazla tercih edilen hibritlere odaklanacağı kaydedildi.

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Japonya'nın Toyota'dan sonra en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda olan Honda, 2030 mali yılı itibarıyla satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak elektrikli araç satışları hedefini de düşürdü.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe, "Piyasayı okumak gerçekten zor, ancak şu anda elektrikli otomobillerin yaklaşık beşte bir oranında olduğunu görüyoruz" dedi.

Honda, elektrifikasyon ve yazılıma yönelik planlanan yatırımını yüzde 30 oranında azaltarak 48.4 milyar dolara düşürdü.

2027'DEN İTİBAREN 13 MODEL TANITACAK

Japon marka bu karar ile, talebin hibritlere doğru kayması ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin emisyon kurallarını ve elektrikli araç satış hedeflerini karşılamak için zaman çizelgelerini kolaylaştırması nedeniyle elektrikli araç yatırımını azaltan birkaç küresel otomobil markasından biri oldu.

Honda, 2027'den itibaren dört yıl içinde küresel olarak 13 yeni nesil hibrit modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu anda dünya çapında bir düzineden fazla hibrit modeli satışta olan marka, ABD'de ise Civic, Accord ve CR-V modellerini satışa sunuyor.

Japon otomobil üreticisi, 2030 yılına kadar 2.3 milyon hibrit araç satmayı hedefliyor. Markanın geçen yıl sattığı hibrit araç sayısı 868 bin olarak kayıtlara geçmişti.