'Asimo' kariyerine nokta koydu!

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Japon otomobil üreticisi Honda'nın ürettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Asimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi.

Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, izleyenlerden alkış topladı. Küçük bir çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyicilerin şovu kayda aldıkları görüldü.

Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri de sona ermiş oldu.

Robot Asimo, zıplama ve koşma dahil 'insan hareketlerine' en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyordu. Honda, şimdiye kadar söz konusu robotun 7 modelini geliştirmişti.

Japon yayın kuruluşu NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyururken, yeni dönemde Honda'nın, uzaktan kontrol edilen 'avatar robotlar' geliştirmeye odaklanacağını bildirdi.