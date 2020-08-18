Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv sektöründe değişen trendler ile birlikte artan rekabet birçok markanın rakipleri ile birleşmesine ya da işbirliği yapmasına yol açıyor.

Ford ve Volkswagen elektrikli ve ticari araçlar konusunda işbirliği yolunu seçerken, Fiat Chrysler (FCA) ile Peugeot, Citroen, Opel gibi markaların sahibi PSA birleşmeyi tercih etmiş durumda.

Bu gibi bir başka örneğin ise Japonya'da yaşanma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.

Financial Times'ta yer alan haberde, Japonya Hükümeti ülkedeki otomotiv üreticilerinden Honda ve Nissan'ın birleşmesi konusunda girişimlerde bulundu.

Şirket kaynaklarına dayandırılan haberde, küresel otomotiv rekabetinin otonom ve elektrikli araçlara kaydığı, bu kapsamda daha da sertleşen rekabette Japon otomotiv endüstrisinin öne çıkması adına söz konusu birleşmenin hükümet tarafından talep edildiği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin danışmanlarının fikri olduğu iddia edilen Nissan-Honda birleşmesinin, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'dan 2018'de yolsuzluk suçlamaları ile tutuklanmasının ardından gündeme geldiği belirtiliyor.

Nissan ile 20 yıllık ittifak ortağı Renault'un o dönem bozulan ilişkilerinin de Abe'nin danışmanlarını Nissan'ın Honda'yı birleştirme fikrine yönelttiği kaydedildi.

Honda'nın Nissan'ın Renault ile ilişkisini öne sürerek hükümetin fikrine karşı çıktığı, Nissan'ın da Renault ile bozulan ilişkilerini düzeltmeyi tercih ederek öneriyi reddettiği bilgisi paylaşıldı.