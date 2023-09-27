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        Haberler Magazin Hollywood'da senaristler, 5 aylık grevi sona erdirmeyi kabul etti - Magazin haberleri

        Hollywood'da senaristler, 5 aylık grevi sona erdirmeyi kabul etti

        ABD'de Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:21
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        5 aylık grev sona erdi
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        ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı, oyuncuların da katıldığı grev sona erdi. Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) yayımladığı yazılı açıklamada, sendika liderlerinin grev bitirme kararını oy birliğiyle aldığı kaydedildi.

        Açıklamada, mayısta Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı ve Hollywood'daki 11 bin 500 senaristin yanı sıra yaklaşık 65 bin oyuncunun da desteklediği grevin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşmanın ardından sona erdiği ve senaristlerin işlerinin başına döndüğü bildirildi.

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        Sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği aktarıldı. Ön anlaşma, diğer sendika üyelerinin de onayı için 2 - 9 Ekim arasında oylamaya sunulacak.

        Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

        İKİ GREV BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

        Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

        Amerikan Senaristler Birliği de (WGA) yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

        Fotoğraflar: AA

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        #Hollywood
        #grev

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