Hollanda’da gemi yangını sürüyor: Nakliye şirketleri elektrikli araçlar için sıkı kurallar istiyor

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Hollanda açıklarında Salı gecesinden bu yana yanmaya devam eden otomobil yüklü kargo gemisi, daha güvenli bir noktaya çekilecek.

Gemide yangına neden olduğu belirtilen elektrikli araç sayısının 25 değil, 498 olduğu açıklandı.

Deniz nakliyat şirketleri, elektrikli otomobillerin taşınması konusunda daha katı kurallar istiyor.

Almanya’dan Mısır’a otomobil taşıyan Fremantle Highway adlı kargo gemisi, Salı gecesi Hollanda’ya bağlı Ameland adası açıklarında yanmaya başladı.

Yangının, gemide bulunan elektrikli otomobillerden birinde başladığı ve hızla yayıldığı bildirildi.

Gemideki 23 mürettebat, denize atlayarak kurtulmaya çalışırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hollanda makamları, batmaması için römorkörlere bağlanan gemiyi, güvenli bir bölgeye çekme kararı aldı.

Gemi, Ameland adasının karşısında ana karadaki Schiermonnikoog kasabasının 16 kilometre kuzeyindeki bir konuma çekilecek.

Yaklaşık 12-14 saat sürecek çekme işleminin ne zaman başlayacağı, gemideki duman ve hava koşullarının durumuna göre belirlenecek.

Hollandalı yetkililer, çekme işlemininin bu haftasonu tamamlanacağını söylüyor.

Geminin yeni konumunda daha güvenli olacağını vurgulayan yetkililer, yeni yerinin geçici olacağını, gerekli müdahale yapıldıktan sonra bir limana yönlendirileceği belirtiyor.

Resmi açıklamaya göre, gemi hala sağlam ve yana yatmıyor.

Hükümet, çekmenin riskler içerdiğini ancak Dünya Mirası listesindeki

Wadden Adaları, sakinleri ve doğa için doğrudan olumsuz bir sonuç beklenmediğini bildirdi.

Gemi sürekli olarak soğutuluyordu. Ancak çok fazla su girmesini ve geminin dengesini tehlikeye atmasını önlemek için Cuma günü bu işleme son verildi.

Japon nakliye şirketi K-Line’nın Hollanda Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, gemide tamamı yeni olan 3 bin 783 lüks otomobil bulunuyordu.

Nakliye şirketine göre, elektrikli araçların alev almadı durumunda yangını söndürmek zorlaşıyor.

Elektrikli araçlar, pil takımları nedeniyle uzun süre yanmaya devam edebiliyor.

Hollanda Kraliyet Armatörler Derneği (KVNR), elektrikli otomobillerin denizde taşınmasına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasını istedi.

Derneğe göre, bu ciddi bir sorun çünkü geçen yıl da, elektrikli araçların bulunduğu benzer bir gemi, yangın sonucu Azor kıyılarında batmıştı.

Elektrikli araçlar, çarpışmalara ve su ile temasa karşı çok iyi korunuyor, bu da yangın anında söndürme suyunun ulaşmasını zorlaştırıyor.

Ayrıca elektrikli aracın pili bittiğinde bile yeniden tutuşabiliyor.

Hollanda Kamu Güvenliği Enstitüsü sözcüsü Yvonne Stassen, kamu yayıncısı NOS’a yaptığı açıklamada, pil hücrelerini dışarıdan soğutmanın çok zor olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü (IMO), elektrikli araçların nakliyesi konusunda yeni kurallar üzerinde çalışıyor.

Ancak bu kuralların ne zaman uygulanmaya başlanacağı belli değil.

Nakliye şirketleri, gelecekte bu tür yeni kazaları önlemek için düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.