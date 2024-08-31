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        Haberler Dünya Hollanda, Ukrayna'ya 28 zırhlı muharebe aracı gönderiyor | Dış Haberler

        Hollanda, Ukrayna'ya 28 zırhlı muharebe aracı gönderiyor

        Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Ukrayna'ya Viking paletli muharebe aracı tedarik edeceklerini söyledi. "Ukrayna'ya desteğimiz, Rusya'yı uzak tutmaya devam ediyor" diyen Brekelmans, verdikleri F-16'ların Rusya topraklarında kullanabileceğini de belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:16 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:17
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        Hollanda'dan Ukrayna'ya zırhlı araç
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        Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Hollanda'nın Ukrayna'ya Viking paletli 28 zırhlı muharebe aracı gönderdiğini bildirdi.

        Savunma Bakanı Brekelmans, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

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        Brekelmans, Ukrayna'ya Viking paletli 28 zırhlı muharebe aracı tedarik ettiklerini, bu araçların kullanımı için Ukraynalı askerlerin Hollanda Deniz Piyadeleri tarafından eğitildiğini belirtti.

        "Ukrayna'ya desteğimiz, Rusya'yı uzak tutmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Brekelmans, Rus saldırganlığıyla mücadelede Ukrayna'nın yardımına ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

        "F-16 UÇAKLARI RUSYA'DA KULLANILABİLİR"

        Brekelmans, Hollanda kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada da "Ukrayna, Hollanda'nın verdiği F-16 savaş uçaklarını Rusya topraklarında da kullanabilir." dedi.

        Savaş hukukunun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Ukrayna'nın da askeri hedeflere saldırabilmesine imkan verdiğini ileri süren Brekelmans, "Bu, örneğin Rusya'dan bir füze fırlatılırsa, onu Rusya'nın üzerinde de F-16 ile önleyebileceğiniz anlamına gelir." diye konuştu.

        Brekelmans, Rus savaş uçaklarının kullandığı ve füzelerin gönderildiği havalimanlarının da savaş hukukuna göre meşru hedef olduğunu savunarak, "(Ukrayna'nın) Saldırıların sivil hedeflere yönelik olmaması gerekir. Ukrayna'nın bunu yapmasına kesinlikle izin verilmiyor. Bizim belirlediğimiz koşullar bunlar." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Ukrayna
        #rusya
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