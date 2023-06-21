Hollanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Hollanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Ekonomik anlamda dünyanın önde gelen güçlerinden bir tanesi olan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerini de oluşturmaktadır. Peki, Hollanda para birimi nedir? Hollanda nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? İşte, tüm detaylar...

Hollanda Nerede?

Hollanda hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Avrupa olacaktır. Avrupa kıtasının kuzeybatısında yer alan bir ülke olan Hollanda; Almanya ile Belçika arasında yer alan bir kıyı devleti olup doğuda Almanya, güneyde Belçika kuzeyde ise Kuzey Denizi ile çevrilidir. 1. Dünya Savaşı esnasında tarafsız kalan ancak 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sı tarafından işgal edilen Hollanda, tarafsızlık ilkesini bozmuş ve 1949 yılında NATO’ya üye olmuş; 1951 yılında da Avrupa Birliği’nin temeli olarak kabul edilen Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurucu üyesi olmuştur.

Hollanda Başkenti

Kuzeybatı Avrupa coğrafyasında yer alan Hollanda’nın başkenti, Amsterdam’dır. Aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri olarak da öne çıkan Amsterdam, ülkenin batısında yer almaktadır. Ekonomik ve kültürel açıdan da Hollanda’nın en önemli şehri olan Amsterdam, 17. yüzyıldan kalma mimari dokusu ile dikkat çekmekte ve her sene milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Arazileri birçok parçaya ayıran kanalların da bulunduğu Amsterdam, kanalların üzerinde yüzer halde bulunan evleriyle de farklı bir mimari özellik sunmaktadır.

Hollanda Nüfusu

2023 verilerine göre Hollanda’nın nüfusu 17 milyon 843 bin 677 kişiden meydana gelmektedir. Saksonlar, Franklar ve Frizyeliler olmak üzere üç ana etnik unsurun oluşturduğu Hollanda nüfusunun %40’ı üç büyük şehir olan Amsterdam, Rotterdam ve Lahey’de yaşamaktadır. Hollanda’nın sahip olduğu nüfusu, dini inanç açısından incelediğimiz de ise halkın yaklaşık %40’ının Hristiyanlığın Katolik mezhebine, %36’sı ise Protestanlık mezhebine mensup olduğunu görürüz.

Hollanda’da spora karşı ilgi de oldukça büyük; herhangi bir spor aktivitesine ulaşım ise oldukça kolaydır. 18 milyona yakın olan ülke nüfusunun yaklaşık 3 milyonu bir spor kulübüne üye olarak sporla ilgilenmektedir.

Hollanda Para Birimi

1951 yılında kurulan ve Avrupa Birliği’nin öncüsü olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurucu olan Hollanda; 2002 yılında Avrupa Birliği üyeleri tarafından oluşturmuş olan Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmış ve resmi para birimi olarak Euro’yu (Avro) kullanmaya başlamıştır.

Hollanda’nın Euro’ya geçmeden önce kullanmış olduğu yerel para biriminin ismi ise Hollanda guldenidir. Tarihte ilk kez 17. yüzyılda kullanılmaya başlanan bu para birimi, 2002’ye kadar yürürlükte kalmıştır.

Hollanda Bayrağı Anlamı

Kırmızı, beyaz ve mavi renkten oluşan üç eşit yatay çizgiden meydana gelen Hollanda bayrağı, resmi olarak 1937 yılında kabul edilmiştir. Kökleri 1568 ile 1648 yılları arasında yaşanan Seksen Yıl Savaşları’na dayanan bu bayraktaki kırmızı renk cesareti ve yiğitliği, beyaz renk barış ve dürüstlüğü, mavi renk ise sadakati ve adaleti temsil etmektedir.

Hollanda Şehirleri

Hollanda 12 eyalet ve 35 şehirden meydana gelen bir ülkedir. Ülkenin öne çıkan şehirleri ise şu şekildedir:

Amsterdam

Rotterdam

Lahey

Breda

Utrecht

Maastricht

Haarlem

Hollanda Türkiye Saat Farkı

Hollanda ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’dir ve Türkiye, Hollanda’dan bir saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram