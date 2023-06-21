Hırvatistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Hırvatistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Günümüzde yüksek gelire sahip ülkeler sınıfında yer alan Hırvatistan, gelirinin yaklaşık %20’sini turizmden elde etmektedir. Peki, Hırvatistan para birimi nedir? Hırvatistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İşte, Hırvatistan hakkında tüm merak edilenler...

Hırvatistan Nerede?

Hırvatistan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa’dır. Avrupa kıtasının Orta Avrupa olarak isimlendirilmiş olan bölgesinde yer alan Hırvatistan; kuzeybatısından Slovenya, kuzeyinden Macaristan, güneyinden Bosna Hersek, kuzeydoğusundan ise Sırbistan ile çevrelenmiş olan bir ülkedir. 1991 yılında Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ve bunun üzerine de 4 yıl sürecek bir savaş yaşayan Hırvatistan; Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlara da üyedir.

Hırvatistan Başkenti

Balkanların kuzeybatısında yer alan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’dir. Ülkenin başkenti olmasının yanı sıra en kalabalık şehri olarak da dikkat çeken Zagreb, Hırvat ekonomisinin de lokomotif şehridir. Hırvatistan’ın kuzeyinde yer alan Zagreb, aynı zamanda Avrupa’nın en fazla yeşil alana sahip olan başkenti olarak da öne çıkmaktadır. Özellikle Orta Çağ’dan kalan ve o dönemin mimari anlayışını çok iyi yansıtan eserleriyle Zagreb’i, her sene milyonlarca turist ziyaret etmektedir.

Hırvatistan Nüfusu

2023 verilerine göre Hırvatistan’ın nüfusu 4 milyon 9 bin 490 kişiden meydana gelmektedir. Birden fazla etnik grubun ve çok sayıda farklı kültürün kendisine yaşam alanı bulduğu Hırvatistan’da, nüfusun yaklaşık olarak %92’si Hırvatlardan meydana gelmektedir. Hırvatları %3 ile Sırplar, %0,6 ile ise Boşnaklar takip etmektedir. Bunun yanında İtalyanlar, Macarlar, Romanlar, Arnavutlar, Slovenler, Slovaklar, Makedonyalılar, Almanlar ve İtalyanlar da 4 milyondan fazla insandan meydana gelen Hırvatistan nüfusu içinde yer almaktadırlar.

Hırvatistan nüfusu arasındaki en yaygın inanç ise Hristiyanlığın Katolik mezhebidir. Nüfusun yaklaşık olarak %86’sını oluşturan Katolikleri, çok az sayıda Ortodoks ve Protestan mezhebine mensup olan insanlar takip etmektedir. İslamiyet ise Hırvatistan’da, Hristiyanlıktan sonra gelen ikinci büyük din konumundadır ve ülkedeki Müslümanlar, nüfusun %1,5’uğunu oluşturmaktadırlar.

Hırvatistan Para Birimi

2013 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Hırvatistan’da 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle resmi para birimi olarak Euro kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği üyelerinin tek ve ortak para birimi olarak kullandıkları Euro’ya geçen Hırvatistan’ın 2023’e kadar kullanmış olduğu resmi parası ise Hırvat kunasıdır. Hırvatistan Merkez Bankası tarafından tarihte ilk kez 1994 yılında basılarak tedavüle sokulan Hırvat kunasının kısaltması ise HRK’dir.

Hırvatistan Bayrağı Anlamı

Hırvatistan’ın bugün de kullanmakta olduğu resmi bayrağı, 21 Aralık 1990 yılında çıkartılan bir kanunla kullanılmaya başlanmıştır. Kırmızı, mavi ve beyaz renklerden yapılmış olan üç yatay çizgiden meydana gelen Hırvatistan bayrağının ortasında ise bir askeri arma yer almaktadır. Hırvatistan bayrağında yer alan bu üç renk ise Panslavizm’i temsil etmektedir.

Hırvatistan Şehirleri

Sayısı bini bulan ada ve adacığa da sahip olan Hırvatistan; başkent dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür. Öne çıkan Hırvat şehirleri ise şu şekildedir:

Zagreb

Split

Zadar

Pula

Karlovac

Rijeka

Osijek

Hırvatistan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Hırvatistan arasında saat farkı 1 saattir ve Türkiye yerel saati Hırvatistan’dan 1 saati ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram