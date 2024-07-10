Hollanda - İngiltere: 1-2 (MAÇ SONUCU)

EURO 2024 yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. Dortmund'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan İngiltere adını finale yazdırdı.

7'nci dakikada Xavi Simons'un golüyle yenik duruma düşen İngilizler, 18'de Kane'in penaltısıyla eşitliği yakaladı.

90. dakikada sahne alan Watkins, İngiltere'yi finale taşıyan golü kaydetti.

İngiltere bu sonuçla finalde İspanya'nın rakibi oldu. İngiltere-İspanya finali 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hollanda'nın hücumdaki en önemli isimlerinden Memphis Depay, mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Harry Kane'in yerine oyuna giren Watkins, 10 dakika sonra takımına galibiyeti ve finali getiren golü attı.

İNGİLTERE 2. KEZ FİNALDE

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.