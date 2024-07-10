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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda - İngiltere: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Hollanda - İngiltere: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        EURO 2024 yarı final maçında İngiltere, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 7'de Simons'un golüyle yenik duruma düşen İngilizler, 18'de Kane ve 90'da Watkins'in golleriyle zafere uzandı. İngiltere, 14 Temmuz'daki dev finalde İspanya'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:30
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        90'da finale kaçış!
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        EURO 2024 yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. Dortmund'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan İngiltere adını finale yazdırdı.

        7'nci dakikada Xavi Simons'un golüyle yenik duruma düşen İngilizler, 18'de Kane'in penaltısıyla eşitliği yakaladı.

        90. dakikada sahne alan Watkins, İngiltere'yi finale taşıyan golü kaydetti.

        FİNALİN ADI: İSPANYA-İNGİLTERE

        İngiltere bu sonuçla finalde İspanya'nın rakibi oldu. İngiltere-İspanya finali 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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        MAÇIN OYUNCUSU OLLIE WATKINS!

        UEFA, İngiltere'yi finale götüren golü atan Ollie Watkins'in maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

        Karşılaşmanın 81. dakikasında Harry Kane'in yerine oyuna giren Watkins, 10 dakika sonra takımına galibiyeti ve finali getiren golü attı.

        DEPAY SAKATLANDI

        Hollanda'nın hücumdaki en önemli isimlerinden Memphis Depay, mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı.

        Teknik direktör Ronald Koeman, oyuna devam edemeyen Depay'ın yerine 35. dakikada Joey Veerman'ı sahaya sürdü.

        İNGİLTERE 2. KEZ FİNALDE

        Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

        Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

        Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

        HOLLANDA 5. KEZ YARI FİNALDE ELENDİ

        Hollanda, Avrupa Şampiyonası'na 5. kez yarı finalde veda etti.

        Organizasyonda 1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004'te yarı finale yükselen Hollanda, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 1'ini kazanan Hollanda, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

        Hollanda, tarihindeki tek şampiyonluğunu yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada yaşadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Hollanda öne geçti. İngiltere yarı sahasında Rice'tan topu kapan Simons'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Pickford'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

        14. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saka'nın şutunda savunmadan seken topa Harry Kane vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanının dışına çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Zwayer, Kane'in şutu sırasında Dumfries'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltı atışını kullanan Harry Kane, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1.

        23. dakikada İngiltere ikinci golüne çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Foden'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Verbruggen'i de geçen topu çizgi üzerinden Dumfries uzaklaştırdı.

        30. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Simons'ın sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas üzerinde Dumfries kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta gitti.

        32. dakikada gelişen İngiltere atağında, Foden'ın Hollanda ceza sahası dışından ayak içiyle şutunda top, direkten auta çıktı.

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        65. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Veerman'ın sağ kanttan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerine düşen ve kaleye yönelen topu kaleci Pickford kornere çeldi.

        90. dakikada İngiltere öne geçti. Palmer'ın pasıyla Hollanda ceza sahasında topla buluşan Watkins'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-2.

        Stat: BVB Dortmund

        Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries (Dk. 90+3 Zirkzee), De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons (Dk. 90+3 Brobbey), Reijnders, Malen (Dk. 46 Weghorst), Gakpo, Depay (Dk. 35 Veerman)

        İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Mainoo (Dk. 90+3 Gallagher), Rice, Saka (Dk. 90+3 Konsa), Trippier (Dk. 46 Shaw), Foden (Dk. 80 Palmer), Bellingham, Kane (Dk. 81 Watkins)

        Goller: Dk. 7 Simons (Hollanda), Dk. 18 Kane (Penaltıdan), Dk. 90 Watkins (İngiltere)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Dumfries, Dk. 87 Van Dijk, Dk. 90+1 Simons (Hollanda), Dk. 72 Bellingham, Dk. 86 Saka, Dk 90+4 Tripiier (Yedek kulübesinde) (İngiltere)

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