Hoffenheim, Gift Orban transferini açıkladı!

Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında olan genç santfor Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

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Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

Willkommen im Kraichgau, Gift 👋



Gift #Orban wechselt von Olympique Lyon zur TSG und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 2, 2025