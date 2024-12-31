Hizmet üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,76 azaldı
TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 53,44 artarken aylık yüzde 0,76 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 48,12 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 artış gösterdi.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 47,10 ARTIŞ
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gerçekleşti.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,54 AZALDI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,54 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,25 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,49 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,42 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,87 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,63 azalış gerçekleşti.