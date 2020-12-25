Hizmet sektörünün ihracat şampiyonları açıklandı

Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün 2019 yılı İhracat Şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldılar. Gösterdikleri performans ile 2019 yılına damga vuran başarılı ihracatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirten Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, “Pandemi nedeniyle her ne kadar fiziki anlamda bir araya gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte çarpıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve gururunu el ele paylaşmayı ümit ediyorum” dedi.
18 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün itibarıyla bin 800’ün üzerinde üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini ifade eden İlker Aycı sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmet ihracatı, ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum.”
İHRACAT FAZLASI 36 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Küresel krizden çıkışın başladığı 2010 yılından bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 oranında büyüdüğünü belirten HİB Başkanı Aycı, “Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, ülkemizde ise yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Hizmet sektörü, geniş coğrafyaya erişim kabiliyeti ve niteliği ile geçici değil, sürdürülebilir büyümeyi sağladığı gibi, yüzde 87 gibi yerlilik oranı ile ihracatta hem düşük ithal girdisi hem de döviz kazandırıcı faaliyet olması niteliğiyle, cari açık üzerinde kapatıcı etkiye sahiptir. Sektörümüz 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 1/4’ünü gerçekleştirirken, 36 milyar dolara yakın ihracat fazlası vermeyi başardı” şeklinde konuştu
54 FİRMAYA ÖDÜL
2019 yılında gösterdikleri başarı performans ile sektörün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firmanın kategorileri ve isimleri şöyle:
Bakım ve Onarım Hizmetleri
Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri
Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler
Gastronomi Hizmetleri
İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri
Liman İşletmeciliği Hizmetleri
Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Seyahat Acenteliği Hizmetleri
Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri
Telekomünikasyon Hizmetleri
Turizm ve Konaklama Hizmetleri
Yazılım ve Bilişim Hizmetleri
Yer Hizmetleri
Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri
Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!