Hıttin Savaşı ne zaman, kimler arasında oldu?

Haçlıların yenilgisiyle sonuçlanan ve bu yenilginin Avrupa’da çığ gibi yayılmasıyla büyük bir acının yaşandığı Hıttin Savaşı ne zaman oldu? İşte, Hıttin Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

Hıttin Savaşı Kimler Arasında Oldu?

Hıttin Savaşı; 1. Haçlı Seferi neticesinde Kudüs’te kurulmuş olan Kudüs Krallığı ile Selahaddin Eyyübi önderliğindeki Eyyubiler arasında gerçekleşmiştir. Kudüs kralının esir düşmesiyle sonuçlanan Hıttin Savaşı tarihi 4 Temmuz 1187’dir. Tüm bu bilgiler ışığında Hıttin Savaşı kim kazandı sorusunun cevabı, Eyyubiler Devleti olacaktır.

Hıttin Savaşı Tarihi

Kudüs Krallığı topraklarında yaşayan şövalye Renaud de Chatillon’un bölgede gerçekleştirmekte olduğu eşkıyalık hareketleri Selahaddin Eyyubi’yi rahatsız ediyordu. Yaşanan bu gelişme üzerine Selahaddin Eyyubi, Kudüs Krallığı üzerine bir sefer düzenleyip, Haçlı unsurlarını bölgeden söküp atmak için harekete geçmiştir.

Kudüs Krallığı içinde yaşanan siyasi çekişmeler de bu sefer için uygun ortamı hazırlamaktaydı. Yeni kral olan Lüzinyalı Guy; Trablus kontu olan 3. Raymond’un gücünü kırmak için, 3. Raymond’ ait olan bir kale üzerine harekete geçmiştir. Lüzinyalı Guy’a karşı askeri olarak yetersiz kalan Raymond çareyi Selahaddin Eyyubi’den yardım istemekte bulmuş ve Selahaddin de bir süvari birliğini bölgeye takviye olarak yollamıştır.

3.Raymond ile aralarında olan anlaşmaya bağlı olarak Selahaddin Eyyübi; Taberiye bölgesinde bulunan kale etrafında bir keşif yürüyüşü yapmış ve herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. Fakat Selahaddin Eyyubi ile Raymond arasındaki var olan anlaşmaya katılmayan ve bu anlaşmayı sabote etmek isteyen Tapınak Şovalyeleri Eyyubi ordusu üzerine taarruza geçmişler fakat ağır bir yenilgi almışlardır.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine kral Lüzinyalı Guy, Eyyubiler üzerine bir harekât planlamış ve 3. Raymond’u da bu plana katılmaya zorlamıştır. Bu plan üzerine Akka’da toplanan büyük bir Haçlı ordusu Eyyubiler üzerine harekete geçmiştir.