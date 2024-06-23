Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı gruptaki son maçlarla devam ediyor. Grup aşamasındaki üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hırvatistan - İtalya maçının oynanacağı tarih...
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Hırvatistan - İtalya maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Hırvatistan - İtalya maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...
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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hırvatistan - İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hırvatistan - İtalya mücadelesi TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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