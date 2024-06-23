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        Haberler Bilgi Gündem Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda?

        Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda?

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı gruptaki son maçlarla devam ediyor. Grup aşamasındaki üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hırvatistan - İtalya maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 23:39 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:39
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        • 1

          Hırvatistan - İtalya maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, Hırvatistan - İtalya maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Hırvatistan - İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Hırvatistan - İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

        • 3

          HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Hırvatistan - İtalya mücadelesi TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4
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