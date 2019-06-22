22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Avcılar'da Hüseyin Ç. (94),kendisine yakınlık gösteren bir kadın tarafından bin 700 lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Soyulduğunu gittiği kahvehanedekilere başından geçenleri anlatmasıyla fark ettiğini söyleyen Hüseyin Ç, çağrılan polis ekipleri tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı.
EVLİ OLUP OLMADIĞINI SORDU
DHA'daki habere göre olayı anlatan yaşlı adam, Merkez Mahallesi'nde her zaman olduğu gibi vakit geçirmek üzere kahvehaneye gitmek üzere evden ayrıldığını, yolda yanına yaklaşan 60 yaşlarında bir kadının kendisiyle konuştuğunu, evli olup olmadığını sorduğunu söyledi.
"ELİMİ CEBİME ATTIM PARAM YOKTU"
Konuşma sırasında kadına, eşinin birkaç yıl önce öldüğünü söylediğini belirten Hüseyin Ç, "Bana yakınlık göstererek 'Benim bir yerim var, geliyor musun' dedi. Birlikte yürüdük. İlerideki bir binanın kapısının önünde durdu. Kapı açıldı, içeri girdik. Binanın girişinde yakınlaştık. Bana `5´inci kata çık, geliyorum´ dedi. Çıktım, bir süre bekledim, gelen olmayınca `Ben ne yapıyorum? diyerek binadan çıkıp, kahveye gittim. Başımdan geçeni anlattım. Bana `Soyulmuşsundur´ dediler. Hemen elimi cebime attım. Hırsız çalmasın diye geceleri evimde yastığımın altına, gündüzleri iç cebime sakladığım param yoktu" dedi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Almanya'da bir süre çalıştığını, daha sonra Türkiye´ye döndüğünü, maaşının yanı sıra bir miktar birikimi olan Hüseyin Ç. "85 tane önünde 2, arkasında sıfır olan param vardı. Yiyeceğim para ayrı cebimdeydi o duruyor" dedi. Hüseyin Ç.'nin şikayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.
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