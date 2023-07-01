Son dakika: Hırsızlık yapmak isterken kendisini yakalayan bekçilerin bayramını kutladı

AA

Gaziantep'te bir minibüsten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı, kendisini suçüstü yakalayan bekçilerin bayramını kutladı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Eyüpoğlu Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, park halindeki bir minibüsün arka kapısının camından bir kişinin çıkmaya çalıştığını fark etti.

Minibüsün yanına giden bekçiler, şüpheli M.S.A'ya minibüsün kendisine ait olup olmadığını ve ne yaptığını sordu.

Bekçiler, aracın kimin olduğunu bilmediğini ve ön kısmında gördüğü sigaradan almak için araca girdiğini söylemesi üzerine zanlının üzerini aradı.

Bekçilere, "Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım ağabey. Ben sizleri çok seviyorum." diyen şüpheli M.S.A, gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, 17 suç kaydı olduğu belirlenen M.S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zanlının hırsızlık girişimi ve gözaltına alınma anları, bekçinin yaka kamerası tarafından kayıt altına alındı.