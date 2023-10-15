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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızların yeni yöntemi! Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyorlar? Temassız kredi kartınız varsa dikkat! - Güncel haberler

        Hırsızların yeni yöntemi! Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyorlar?

        Bel çantasındaki düzenek yoluyla, yanına yaklaştığı kişilerin temassız özelliği olan kredi kartlarından para çekilmesini sağlayan yabancı uyruklu şahıs, hırsızlık yaptığı markete ikinci kez gelince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:55
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        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
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        Avcılar'da marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin lira çekildiğine yönelik mesaj geldi.

        Bel çantalı şüpheli uzaklaşırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı.

        Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Aynı şüpheli 2 gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Şüphelinin bel çantasından pos cihazı çıktı.

        Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Bu dolandırıcılıkta sistem telefon veya pos cihazlarına entegre ediliyor. Manyetik alan sayesinde yakına yaklaşılan kişinin cebinde taşıdığı kredi kartından haberi olmadan para çekiliyor" dedi.

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        KARTINIZDAN PARA ÇEKMEK İÇİN SİZE 4 SANTİMETRE YAKLAŞMASI YETİYOR!

        Altun, "Metrobüs, metro, tramvay veya toplu taşıma araçlarında bu yolla hırsızlık yapılabilmesi için kişinin size 4 santimetre kadar yaklaşması gerekir. Bundan korunabilmek için kredi kartlarınızı alüminyum folyo ile sarın veya kimlik, market kartlarını üst üste bırakın" dedi.

        Denizköşkler Mahallesi'ndeki markete ilk olarak geçtiğimiz çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı.

        YURT DIŞINDAKİ BİR MERKEZDEN 5 BİN TL ÇEKİLDİĞİNE DAİR UYARI MESAJI GELDİ

        Bu sırada Duman'ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair cep telefonuna uyarı mesajı geldi. Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini anlayan genç, hemen bankaya bilgi verirken, çağrı merkezindeki görevli 'şüpheli işlem' başvurusu oluşturdu.

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        Banka bu işlemle ilgili inceleme başlatırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü.

        Market sahiplerinden Özgür Duman, dolandırıcı ile ilgili görüntüleri sosyal medya aracılığı ile paylaşırken, başka kişilerin de benzer durumla karşılaşmaması için dikkatli olmasını istedi.

        İKİNCİ KEZ GELDİ, BEL ÇANTASINDAN POS CİHAZI ÇIKTI!

        Özgür Duman'ın babası Ramazan Duman, market kasasında dururken cuma günü aynı kişi tekrar geldi. Aradıkları kişinin tekrar geldiğini fark eden Duman, şüpheliden çantasını açmasını istedi. Şüphelinin çantasından pos cihazı çıkınca Duman, polise de haber verdi. İnternet üzerinden online siparişlere yanıt verdiğini ve ödemeleri bununla aldığını ifade eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtları ile birlikte gelen polis ekibine teslim edildi. Ramazan Duman, yabancı uyruklu bu kişinin teknolojiyi kullanarak yanına yaklaştığı kişinin kredi kartından para çektiğini söyledi.

        "KREDİ KARTINIZI ALÜMİNYUM FOLYO İLE SARIN YA DA KİMLİK, MARKET KARTLARINI ÜST ÜSTE BIRAKIN"

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi incelemesini sürdürürken, Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu olayda 'NFC' teknolojisi kullanıldığını belirtti. NFC teknolojisi kullanılarak kablosuz bağlantı ile cihazlar arasında kurulan bağlantılarla kredi kartlarından para çalındığını dile getiren Altun, "Bu dolandırıcılıkta sistem telefon veya pos cihazlarına entegre ediliyor. Manyetik alan sayesinde yakına yaklaşılan kişinin cebinde taşıdığı kredi kartından haberi olmadan para çekiliyor. Metrobüs, metro, tramvay veya toplu taşıma araçlarında bu yolla hırsızlık yapılabilmesi için kişinin size 4 santimetre kadar yaklaşması gerekir. Bundan korunabilmek için kredi kartlarınızı alüminyum folyo ile sarın veya kimlik, market kartlarını üst üste bırakın. Bu durumda sizden izinsiz çekim mümkün değil" dedi.

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