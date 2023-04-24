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İstanbul'da yaşandı! Hırsızlar balyozla kapıyı kırıp kasayı çaldı

İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık olayı, "Bu kadarına da pes artık" dedirtti. Zeytinburnu'nda bir iş yerine gelen zanlılar balyozla kapıyı kırıp içeride kasayı çaldı

Giriş: 24.04.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yaşandı! Hırsızlar balyozla kapıyı kırıp kasayı çaldı! - Güncel haberler
Hırsızlar balyozla kapıyı kırıp kasayı çaldı!
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DHA

Zeytinburnu'nda balyozla kapısını kırdıkları iş yerine giren 5 kişi, para kasasını çıkartıp otomobile yükleyerek kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler kasayı otomobile götürmeye çalıştıkları sırada, park halindeki iki otomobile de zarar verdi.

DHA'nın haberine göre olay, önceki hafta perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Telsiz Mahallesi'ndeki bir kumaşçıya gelen 5 kişi, balyozla iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi.

İş yerindeki para kasasını çıkaran şüpheliler, kasayı otomobile yükledi. 5 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KASAYI OTOMOBİLİN ÜZERİNE ATTILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların geldikleri anda sokaktan geçen bir otomobilin geçişi görülürken, hırsızlardan 3'ünün içeriye girişi ve bir kişinin de gözcülük yaptığı görülüyor. Kasanın dışarı atılmasıyla beraber, 5 kişi kasayı geldikleri otomobile taşırlarken, kasayı park halindeki otomobile attıkları görülüyor. Hırsızlardan birinin elindeki silah da kameralara yansırken, 5 hırsız geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Polis, para kasasını çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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